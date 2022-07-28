У Багдаді неспокійно: протестувальники взяли штурмом будівлю парламенту (відео)

Учасників акції протесту в столиці Іраку не зупинив сльозогінний газ та водомети, які застосувала поліція.

Сотні прихильників авторитетного іракського священнослужителя Муктади аль-Садра після штурму суворо охоронюваної зеленої зони Багдада захопили будівлю парламенту. Таким чином вони протестували проти висунення на посаду прем'єр-міністра Іраку кандидата від партій, які підтримує сусідній Іран.

Як повідомляє The Guardian, поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись перешкодити протестувальникам, але натовп все ж прорвався до парламенту.

На момент штурму в парламенті не було нікого з політиків. Демонстранти співали, танцювали, скандували гасла, вилазили на столи депутатів та розмахували прапорами Іраку.

Так вони висловлювали протест проти висування на посаду прем'єр-міністра кандидатури Мохамеда аль-Судані від блоку "Координаційна структура", який очолюють шиїтські партії, що підтримуються Іраном.

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Більшість протестувальників є прихильниками впливового шиїтського імама Муктади аль-Садра, який нещодавно вийшов із політичного процесу на виборах керівників країни, незважаючи на те, що отримав найбільше місць у парламенті на жовтневих виборах.

За його закликом, опублікованим у соцмережі, учасники штурму залишили приміщення парламенту.

“Ваше послання було почуто... Ви тероризували корупціонерів”, – написав імам у Twitter, закликавши демонстрантів помолитися “перед тим, як повернутися додому цілими та неушкодженими”.

Протести у багатому нафтою Іраку стали наслідком тривалої політичної та соціально-економічної кризи в країні на тлі різкого зростання світових цін на енергоносії.

Нагадаємо, Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для своїх військових зусиль в Україні за допомогою іранських мереж контрабанди зброї.

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