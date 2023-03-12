"У Бахмуті – армагедон, а в Пітері – "Бєглогендон": Пригожин видав чергову порцію сентенцій

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнера", кухар "Путіна" Євген Пригожин порівняв російський Санкт-Петербург із Бахмутом.

Про це Пригожин написав у Telegram-каналі.

Він "поговорив" зі своїми підписниками на тему ситуації в російському місті Санкт-Петербург. Їх обурило відношення губернатора Олександра Бєглова щодо прибрання снігу на вулицях. Через це в "культурній столиці" Росії "бруд і жижа", а очільник міста заради піару нібито проводить час у захопленому російськими військами Маріуполі.

"Маріуполь Маріуполем, але в Маріуполі його ніхто не бачив. Справа не в кучугурах, а в "бєгловщині". "Бєгловщина" - це нове явище нашого життя. Бєглову подобається гнобити місто, йому подобається, що воно руйнується, подобається, коли воно все зас*ано від початку до кінця, що його не прибирають, не чистять, не ремонтують. Йому подобається, що скрізь рветься пара і ллється г*мно", – каже Пригожин.

Під час своїх міркувань Пригожин видав, що окупанти з Пітера, які прибули під Бахмут, фактично почуваються як удома. Адже цілком зруйнований український населений пункт після того, як до нього пробралася Росія, тепер справді схожий на російське місто.

"Реально місто Санкт-Петербург схоже на той самий Бахмут. І кроку ступити неможливо, без того, щоб не напружитися і думати про те, як би не впасти в цю жижу. Навколо так само заміновано. Тільки заміновано собачим г**ном. У Бахмуті - армагедон, а в Пітері - "Бєглогендон" або, як я вже сказав, "бєгловщіна", – додав Пригожин.

Нагадаємо, 11 березня кухар "Путіна" Пригожин заявив, що після ймовірного захоплення Бахмута "вагнерівці" почнуть нову хвилю вербування і переформується в армію.

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