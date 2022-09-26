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Сталася аварія на трубопроводі "Північний потік-2": офіційно повідомляють про витік газу

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Сталася аварія на трубопроводі "Північний потік-2": офіційно повідомляють про витік газу

Фото: Associated Press

Витік газу зафіксовано біля берегів острова Борнхольм.

Данія повідомляє про витік газу в Балтійському морі біля непрацюючого трубопроводу Nord Stream 2.

Цю інформацію передає AFP News Agency із посиланням на Морське управління країни.

Раніше оператор російського проєкту "Північний потік-2" - Nord Stream 2 AG - повідомив про падіння тиску в одній із ниток підводного газопроводу.

В компанії уточнили, що надзвичайна подія трапилася на нитці "А" газопроводу.

"Сьогодні вночі диспетчер берегового майданчика "Північного потоку 2" зафіксував різке падіння тиску в лінії А. Берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії були негайно оповіщені. Триває розслідування", - йдеться у коментарі компанії.

За заявою представника Nord Stream 2, вночі 25 вересня тиск в одній із підводних ниток газопроводу "Північний потік-2" впав із 105 бар до 7 бар.

"Причину падіння тиску не встановлено, триває розслідування. Витік не міг статися в кінцевій точці газопроводу в Любміні на півночі Німеччини: якби це було в Любміні, ви б це почули", - додав представник.

Своєю чергою Морське управління Данії повідомило про витік газу біля берегів острова Борнхольм.

Зазначимо, за оцінками уряду, Німеччина імпортує близько 35% свого природного газу з Росії у порівнянні з 55% до широкомасштабної війни та використовує більшу його частину для опалення та виробництва. 

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Дата публікації
Перегляди
1356
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