Прапор Фінляндії

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Російське вантажне судно «Спарта II», яке напередодні атакували безпілотники в Балтійському морі, продовжує горіти біля берегів Фінляндії. Попри спроби рятувальників загасити полум'я, пожежа не припинялася всю ніч. Усіх 16 членів екіпажу евакуювали.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на берегову охорону та військових Фінляндії.

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За даними фінської сторони, судно атакували в суботу, 21 листопада, у міжнародних водах на захід від російського острова Гогланд. Фінські військові припускають, що за ударом могла стояти Україна.

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Після атаки пошкоджена «Спарта II» дрейфувала у фінські територіальні води, де наразі стоїть на якорі. Усіх 16 моряків евакуювали на інше російське судно, яке перебувало неподалік.

На оприлюднених береговою охороною фото та відео видно, як кілька кораблів протягом ночі намагаються загасити пожежу водометами. Рятувальники також охолоджують контейнери, розміщені на палубі вантажного судна.

Що відомо про російське судно

За даними LSEG, «Спарта II» — 121-метровий вантажний корабель під російським прапором, який належить компанії «Оборонлогістика».

Судно вийшло із Санкт-Петербурга у п'ятницю, 20 листопада, та прямувало до російського Калінінграда.

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Компанія «Оборонлогістика», згідно з інформацією на її сайті, надає логістичні послуги Міністерству оборони РФ. Саме судно перебуває під американськими санкціями.

Тим часом у країнах Балтії не виключають нових атак у регіоні. Командувач Військово-морських сил Естонії Іво Варк заявив місцевому мовнику ERR, що ризик повторних ударів у Фінській затоці залишається.

Зауважимо, що минулого тижня фінські військові також повідомляли про удар по російському військовому кораблю в цьому районі під час атак українських безпілотників.

Reuters зазначає, що протягом року Україна неодноразово спрямовувала ударні дрони в бік Ленінградської області РФ. Деякі безпілотники потрапляли до повітряного простору сусідніх балтійських держав, що викликало занепокоєння щодо ризиків поширення бойових дій на територію НАТО.

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Фінляндія підтвердила атаку на російське судно у Фінській затоці

Нагадаємо, Міністерство оборони Фінляндії підтвердило, що вранці 21 листопада безпілотник атакував російське торговельне судно в міжнародних водах Фінської затоки, на захід від острова Гогланд. Корабель зазнав пошкоджень.

Після інциденту до місця атаки направили Прикордонну охорону Фінляндії. Водночас країна тимчасово обмежила польоти авіації та судноплавство у східній частині затоки, щоб убезпечити людей і забезпечити роботу відповідних служб у разі нових атак. Про подію також поінформували союзників.

Раніше губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко заявив, що судно прямувало до Калінінграда, а удару по ньому нібито завдали два безпілотники. При цьому російська влада не уточнила назву пошкодженого корабля.

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