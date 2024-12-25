У Балтійському морі пошкоджено електрокабель між двома країнами НАТО

У фінській енергетичній компанії не виключають можливої диверсії.
У середу, 25 грудня, було припинено передавання електроструму по підводному кабелю Estlink 2, який з'єднує Фінляндію та Естонію.
Про це повідомило видання Yle з посиланням на фінського національного оператора електромереж Fingrid.
Очільник диспетчерської служби енергетичної компанії Арто Пахкін не виключає можливості диверсії. Наразі фахівці зʼясовують причину несправності.
"Можливість вандалізму виключати не можна. Однак ми розглядаємо ситуацію в цілому, і повідомимо про причину несправності, коли вона стане відома", - сказав він.
На момент відключення передача потужності становила 658 МВт із Фінляндії до Естонії.
Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у мережі Х запевнив, що переривання передачі струму не впливає на електропостачання громадян країни.
"Навіть у Різдво влада перебуває в стані готовності та розбирається в ситуації", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше фінська державна компанія Cinia, яка спеціалізується на будівництві волоконно-оптичних мереж, повідомила про пошкодження свого підводного кабелю C-Lion1, що з'єднує Фінляндію та Німеччину через Балтійське море.
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