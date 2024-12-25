У Балтійському морі пошкоджено електрокабель між двома країнами НАТО

У фінській енергетичній компанії не виключають можливої диверсії.

У середу, 25 грудня, було припинено передавання електроструму по підводному кабелю Estlink 2, який з'єднує Фінляндію та Естонію.

Про це повідомило видання Yle з посиланням на фінського національного оператора електромереж Fingrid.

Очільник диспетчерської служби енергетичної компанії Арто Пахкін не виключає можливості диверсії. Наразі фахівці зʼясовують причину несправності.

Також читайте Російський корабель обстріляв німецький гелікоптер у Балтійському морі

"Можливість вандалізму виключати не можна. Однак ми розглядаємо ситуацію в цілому, і повідомимо про причину несправності, коли вона стане відома", - сказав він.

На момент відключення передача потужності становила 658 МВт із Фінляндії до Естонії.

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у мережі Х запевнив, що переривання передачі струму не впливає на електропостачання громадян країни.

"Навіть у Різдво влада перебуває в стані готовності та розбирається в ситуації", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше фінська державна компанія Cinia, яка спеціалізується на будівництві волоконно-оптичних мереж, повідомила про пошкодження свого підводного кабелю C-Lion1, що з'єднує Фінляндію та Німеччину через Балтійське море.

Читайте також: