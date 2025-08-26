- Дата публікації
У Балтійському морі потонув 18-річний хокеїст — що відомо (фото)
Польські рятувальники завершили пошуки 18-річного спортсмена Натана Странза, на жаль, виявивши його тіло у Балтійському морі.
Польського спортсмена Натана Странза, який зник у Балтійському морі під час відпочинку на узбережжі разом із друзями, на жаль, виявлено мертвим.
Про це пише przegladsportowy.
Як повідомляє поліція, 18-річний спортсмен зайшов у воду, але втратив рівновагу, а високі хвилі завадили йому повернутися на берег.
Відтоді, із 18 серпня, розпочалася пошукова операція. Клуб з хокею на траві UKH Start 1954 Gniezno, за який виступав Натан, повідомив у соцмережах про його трагічну загибель, назвавши його «другом, гравцем і найбільшим фанатом клубу».
Понад тиждень тривали пошуки хлопця. А 26 серпня Кашубська пошуково-рятувальна група підтвердила, що його тіло було знайдено. Рідні вже підтвердили його особу.
Група висловила щиру вдячність усім, хто брав участь у пошуках.
«Сьогодні ми офіційно завершуємо пошуки Натана. Він зник в морі в неділю. А його тіло було знайдено в Ястарні і ідентифіковано сьогодні членами родини. Ми щиро дякуємо всім, хто брав участь у пошуках, за їхню допомогу», — йдеться у дописі пошуково-рятувальної групи.
