ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
2 хв

У Балтійському морі потонув 18-річний хокеїст — що відомо (фото)

Польські рятувальники завершили пошуки 18-річного спортсмена Натана Странза, на жаль, виявивши його тіло у Балтійському морі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Балтійському морі потонув 18-річний хокеїст — що відомо (фото)

Натан Странз трагічно загинув

Польського спортсмена Натана Странза, який зник у Балтійському морі під час відпочинку на узбережжі разом із друзями, на жаль, виявлено мертвим.

Про це пише przegladsportowy.

Як повідомляє поліція, 18-річний спортсмен зайшов у воду, але втратив рівновагу, а високі хвилі завадили йому повернутися на берег.

Відтоді, із 18 серпня, розпочалася пошукова операція. Клуб з хокею на траві UKH Start 1954 Gniezno, за який виступав Натан, повідомив у соцмережах про його трагічну загибель, назвавши його «другом, гравцем і найбільшим фанатом клубу».

Спортсмен Натан Странз Фото: соцмережі

Спортсмен Натан Странз Фото: соцмережі

Понад тиждень тривали пошуки хлопця. А 26 серпня Кашубська пошуково-рятувальна група підтвердила, що його тіло було знайдено. Рідні вже підтвердили його особу.

Група висловила щиру вдячність усім, хто брав участь у пошуках.

«Сьогодні ми офіційно завершуємо пошуки Натана. Він зник в морі в неділю. А його тіло було знайдено в Ястарні і ідентифіковано сьогодні членами родини. Ми щиро дякуємо всім, хто брав участь у пошуках, за їхню допомогу», — йдеться у дописі пошуково-рятувальної групи.

Нагадаємо, у США американський стендап-артист Реджі Керролл, відомий як «Король нокаутів у комедії», загинув унаслідок стрілянини.

Також йшлося про інфлюенсерку Ярелі Ешлі Ермосільо. Її застрелили на очах маленького сина та чоловіка, адже відомо, що блогерка випадково опинилася в центрі конфлікту між двома водіями на дорозі.

Дата публікації
Кількість переглядів
306
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie