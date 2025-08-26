Натан Странз трагічно загинув

Польського спортсмена Натана Странза, який зник у Балтійському морі під час відпочинку на узбережжі разом із друзями, на жаль, виявлено мертвим.

Про це пише przegladsportowy.

Як повідомляє поліція, 18-річний спортсмен зайшов у воду, але втратив рівновагу, а високі хвилі завадили йому повернутися на берег.

Відтоді, із 18 серпня, розпочалася пошукова операція. Клуб з хокею на траві UKH Start 1954 Gniezno, за який виступав Натан, повідомив у соцмережах про його трагічну загибель, назвавши його «другом, гравцем і найбільшим фанатом клубу».

Спортсмен Натан Странз Фото: соцмережі

Понад тиждень тривали пошуки хлопця. А 26 серпня Кашубська пошуково-рятувальна група підтвердила, що його тіло було знайдено. Рідні вже підтвердили його особу.

Група висловила щиру вдячність усім, хто брав участь у пошуках.

«Сьогодні ми офіційно завершуємо пошуки Натана. Він зник в морі в неділю. А його тіло було знайдено в Ястарні і ідентифіковано сьогодні членами родини. Ми щиро дякуємо всім, хто брав участь у пошуках, за їхню допомогу», — йдеться у дописі пошуково-рятувальної групи.

