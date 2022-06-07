У Балтійському морі розпочалися військові навчання сил НАТО за участю Швеції та Фінляндії

У Балтійському морі розпочалися військові навчання сил НАТО за участю Швеції та Фінляндії

16 країн світу візьмуть участь у навчаннях.

У Балтійському морі міжнародна міжурядова організація НАТО розпочала майже двотижневі військово-морські навчання під проводом США BALTOPS 22 за участю країн-партнерів — Швеції й Фінляндії.

Про це пише Associated Press.

У навчаннях візьмуть участь представники 16 країн світу, 45 кораблів, 75 літаків та понад 7 тис. моряків, льотчиків і морських піхотинців.

Щорічні військово-морські навчання BALTOPS, започатковані в 1972 році, їх не проводяться у відповідь на якусь конкретну загрозу. Але Альянс заявив, що "за участі Швеції та Фінляндії НАТО використовує шанс у непередбачуваному світі, щоб підвищити стійкість і силу своїх об’єднаних сил" разом із двома скандинавськими країнами-претендентами.

І Фінляндія, і Швеція мають довгу історію військового неприєднання до того, як їхні уряди вирішили подати заявку на вступ до НАТО в травні, що стало прямим результатом вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Додамо, що протягом останніх років Москва неодноразово застерігала Гельсінкі та Стокгольм від приєднання до західного Альянсу і попереджала про заходи у відповідь, якщо вони це зроблять.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Туреччина може стати посередником у розблокуванні портів для вивезення зерна.

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