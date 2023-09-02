У Балтійському морі тисячі військових НАТО тренуватимуться відбивати атаки РФ

У Балтійському морі розпочнуться масштабні військово-морські навчання Northern Coasts. Уперше відпрацьовуватимуться дії в разі нападу Росії в цьому регіоні.

Про це заявив головнокомандувач ВМС Німеччини Ян Крістіан Каак, повідомляє Reuters.

"Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал про пильність: Не під час нашої вахти. Надійне стримування має включати в себе здатність атакувати", - наголосив Каак.

Участь у них візьмуть близько 30 кораблів і понад 3000 військовослужбовців західних країн. Так, разом будуть тренуватися війська усіх країн НАТО на Балтійському морі, а також Швеції, яка незабаром стане членом Альянсу, а також військові не балтійських союзників − США, Канади, Нідерландів, Бельгії і Франції.

Навчання триватимуть два тижні - від 9 вересня. Військові спільно відпрацьовуватимуть десантні операції і удари з моря по суходолу. Зокрема, армійці відпрацюють захист морських шляхів через Балтійське море.

Зазначається, що Військово-морський флот Сполучених Штатів відправить на навчання корабель Mesa Verde, що призначений для транспортування та висадки близько 800 морських піхотинців під час нападу ворожого десанту.

Німецький флот керуватиме зі свого нового штабу у місті Росток. Німеччина прагне зробити з нього регіональний морський штаб, з якого можна буде керувати операціями НАТО в Балтійському морі у разі конфлікту.

Військові НАТО також відпрацьовуватимуть захист морських шляхів біля берегів Латвії та Естонії.

"Фінляндія і країни Балтії майже на 100% залежать від морських шляхів постачання через Балтійське море. Якщо Сувалкський коридор буде заблоковано, а це легко зробити, оскільки там лише дві дороги й одна залізнична гілка, то у нас залишаться тільки морські шляхи, і саме через них нам доведеться пробиватися", - заявив німецький віце-адмірал Ян Крістіан Каак.

Сувалкський коридор - вузький сухопутний коридор завдовжки близько 65 кілометрів. Він єдиним з'єднанням, яке зв'язує країни Балтії з Польщею та основною територією НАТО в Європі.

Нагадаємо, на початку серпня Росія почала військові навчання в Балтійському морі. Навчання "Океанський щит-2023" відбувалися за участю понад 30 кораблів і катерів, 20 суден, 30 літальних апаратів та близько 6000 військових.

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