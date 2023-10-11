У Балтійському морі вибухнув газогін між Фінляндією та Естонією: підозрюється Росія

Вздовж фінського узбережжя були зафіксовані ознаки вибуху, який стався у Балтійському морі 8 жовтня, після чого газогін між Фінляндією та Естонією зазнав пошкоджень та був виведений з ладу на кілька місяців.

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Про це повідомляє норвезький неурядовий дослідницький інститут (NORSAR).

Сейсмологи повідомили, що джерело вибуху розташовувалося приблизно за 40 км від естонського Палдіскі. Сила вибуху становила 1 бал, що менше, ніж вибух, який пошкодив "Північний потік" у вересні 2022 року.

Зазначимо, що 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. Спеціалісти заявили, що на відновлення роботи газогону знаходиться кілька місяців. Деякі ЗМІ повідомили, що за вибухом мов стояти Росія.

Голова уряду Фінляндії Петтері Орпо заявив, що влада проведе розслідування стосовно навмисного пошкодження газогону. Також допомогу у розслідування обіцяли надати структури НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія оголосила про закриття у Санкт-Петербурзі одного зі своїх найбільших генеральних консульств, оскільки РФ відкликала відповідну ліцензію.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, як підозрюваний у тероризмі в Україні росіянин Петровський в'їхав до Фінляндії.

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