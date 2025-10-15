Авіація / © Associated Press

Шведські військові зафіксували підводний човен іноземного походження у Балтійському морі та здійснили його супровід.

Про це пише svd.se.

Як повідомляється, російський підводний човен увійшов у Балтійське море через протоку Великий Бельт. Шведські військово-морські підрозділи та винищувачі Повітряних сил країни зафіксували та супроводжували судно, яке рухалося міжнародними водами. В Повітряних силах Швеції назвали це «рутинною місією», яку виконують спільно з союзниками. Вони підкреслили, що операція проводиться в межах звичайної діяльності з контролю за безпекою регіону.

Цей інцидент стався на тлі зростання військової активності в Балтійському морі, де Швеція активно співпрацює з НАТО для забезпечення стабільності й безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що НАТО показало фото, на яких французький фрегат відстежує російський підводний човен поблизу берегів Бретані. За даними Альянсу, це сучасний човен, що перебував у міжнародних водах і має на борту крилаті ракети «Калібр». Спостереження проводили в межах стандартної місії безпеки.