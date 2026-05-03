У Балтійському морі затримали "підозрілий" танкер під сирійським прапором — що про нього відомо

Танкер під сирійським прапором підозрюють у фіктивній реєстрації та проблемах безпеки.

Швеція затримала танкер у Балтійському морі, адже підозрює судно у зв’язку із «тіньовим флотом» РФ.

Про це повідомляє ClashReport.

«Шведські правоохоронці затримали нафтовий танкер Jin Hui у Балтійському морі в межах посилення боротьби з так званим „тіньовим флотом“, який використовують для обходу санкцій проти Росії», — йдеться у повідомленні.

Судно, що ходило під сирійським прапором, було зупинене та взяте на абордаж поблизу міста Треллеборг.

За даними влади, танкер підозрюють у спробах обходу санкцій через використання сумнівної або фіктивної реєстрації прапора.

Ба більше, інспектори зафіксували можливі проблеми з безпекою та технічним станом судна.

Європа посилює контроль за «тіньовим флотом»

Повідомляється, що на момент затримання Jin Hui не перевозив вантаж, а його маршрут і заявлений пункт призначення викликали додаткові запитання у контролюючих органів.

Інцидент став частиною ширшої кампанії європейських країн із протидії нелегальним перевезенням нафти та порушенням санкційного режиму щодо Росії.

