У Балтійському морі затримали судно з РФ: що вчинив капітан

Фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

Берегова охорона Швеції піднялася на борт судна біля узбережжя міста Істад через підозру у порушенні екологічного законодавства.

Про це повідомляє svt.se.

Раніше літак відомства зафіксував, як балкер під панамським прапором скидав у море залишки вугілля.

Реклама

За словами старшого прокурора з екологічних та трудових справ Хокана Андерссона, капітан судна вже допитаний і визнав провину, пояснивши свої дії недбалістю.

Судно Hui Yuan було оглянуте на вимогу прокуратури. Як зазначають у відомстві, екіпаж змивав вугільний пил із палуби прямо в море, що є порушенням екологічного законодавства.

Фото: Kustbevakningen

Санкції проти судна РФ

До обіду капітан визнав свою провину. Йому призначили штраф — 50 денних ставок по 500 шведських крон.

«Він мав знати про це і повинен був запобігти таким діям», — зазначив Андерссон, пояснюючи, у чому полягала недбалість.

Реклама

Судно прямувало з Росії до Лас-Пальмасу, що в Іспанії, і після інциденту стояло на якорі біля Істада. Близько 13:00 йому дозволили залишити територіальні води Швеції після внесення суми штрафу.

У Береговій охороні наголосили, що подібні дії можуть мати довгострокові негативні наслідки для довкілля, тому влада реагує жорстко.

«Судноплавство має розуміти, що шведські органи влади спільно забезпечують порядок на морі. Ми діємо, щоб підвищити безпеку судноплавства і захистити довкілля», — заявив заступник керівника оперативного підрозділу Берегової охорони Даніель Стенлінг.

Передісторія затримання судна з РФ

Підозри виникли ще напередодні, коли літак Берегової охорони зафіксував порушення.

Реклама

Останнім часом відомство активізувало перевірки суден, пов’язаних із так званим «тіньовим флотом» Росії. Хоча це судно не є нафтовим танкером, операція стала частиною нової більш жорсткої стратегії.

Як зазначають журналісти, тепер Берегова охорона не ігнорує навіть незначні порушення і оперативно реагує на потенційні загрози безпеці та екології.

