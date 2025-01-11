У Балтійському морі зазнав аварії танкер із майже 100 000 тонн російської нафти

Біля узбережжя Німеччини в Балтійському морі сталася аварія на нафтовому танкері Eventin під прапором Панами. Судно перевозить майже 100 тисяч тонн нафти із порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ до Єгипту.

Як повідомляє Le Figaro, від п’ятниці навантажений танкер, який є частиною “фантомного флоту”, за допомогою якого Москва експортує свою нафту, незважаючи на міжнародні санкції, дрейфував біля північного узбережжя Німеччини.

На місце події були направлені три німецькі буксири, яким вдалося встановити зв'язок із судном. Вони намагаються відсунути танкер від узбережжя, штовхаючи його на північний схід, йдеться в прес-релізі німецького військово-морського управління.

Також читайте У Фінляндії зʼясували, як російський танкер міг пошкодити підводний кабель

За даними німецького морського командного центру з надзвичайних ситуацій, нафтовий танкер перебуває в небезпечній ситуації через відмову двигуна після відключення електроенергії, яке сталося в четвер увечері.

Дрейфуючи, танкер Eventin наблизився до туристичного острова Рюген на 14 км. Його намагаються перемістити на північний схід від мису Аркона, в більш безпечний район.

Якщо все піде добре, кораблю знадобиться приблизно вісім годин, щоб пройти приблизно 25 км до цільової зони та бути поза небезпекою.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила Росію в створенні загрози європейській безпеці “не тільки через її агресивну війну проти України, але й через напівзруйновані нафтові танкери, якими вона керує”.

За даними Greenpeace, Eventin, який прямує до порту Саїд в Єгипті, вже потрапляв у поле зору через перевезення “особливо небезпечної” нафти за його “технічних несправностей”. Його називають одним зі 192-х найнебезпечніших танкерів у світі.

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці Чорного моря під час шторму постраждали два застарілих російських судна з 9200 тоннами нафтопродуктів. Одне з суден затонуло, а інше перекинулося, вилившись 2400 тонн нафти та спричинивши серйозне забруднення.

Читайте також: