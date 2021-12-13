У Балтійському морі зіткнулися два кораблі — один з них перекинувся

За попередніми даними, щонайменше двоє людей опинилися за бортом.
Надранок у понеділок, 13 грудня, неподалік берегів Швеції та Данії у Балтійському морі зіткнулися два великі вантажні судна — Scot Carrier під прапором Великої Британії і Karin Hoej під прапором Данії.
Про це повідомляє агентство ABC News.
Інцидент трапився в туманну погоду біля острова Борнгольм. Данське судно після зіткнення перекинулося, щонайменше двох членів його екіпажу вважають безвісти зниклими.
На місці аварії триває пошуково-рятувальна операція, в якій бере участь команда британського судна, яке менше постраждало. Коли рятувальники наблизилися до місця аварії, вони чули крики про допомогу з води. Зазначається, що температура води у районі катастрофи близько 4 °C.
Karin Hoej #MaritimeSecurity #BalticSea— Sea & son (@OnDeepWater) December 13, 2021
Reporter Schiøler (Danish)
"Several people have been detained" (Swedishradio) pic.twitter.com/6GMokf1foU
Нагадаємо, раніше у територіальних водах Румунії виявили тіло боцмана з Одеської області, який випав за борт суховантажного судна Right Step ще наприкінці жовтня.
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