У Балтійському морі зіткнулися два кораблі — один з них перекинувся

За попередніми даними, щонайменше двоє людей опинилися за бортом.

Надранок у понеділок, 13 грудня, неподалік берегів Швеції та Данії у Балтійському морі зіткнулися два великі вантажні судна — Scot Carrier під прапором Великої Британії і Karin Hoej під прапором Данії.

Про це повідомляє агентство ABC News.

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Інцидент трапився в туманну погоду біля острова Борнгольм. Данське судно після зіткнення перекинулося, щонайменше двох членів його екіпажу вважають безвісти зниклими.

На місці аварії триває пошуково-рятувальна операція, в якій бере участь команда британського судна, яке менше постраждало. Коли рятувальники наблизилися до місця аварії, вони чули крики про допомогу з води. Зазначається, що температура води у районі катастрофи близько 4 °C.

Нагадаємо, раніше у територіальних водах Румунії виявили тіло боцмана з Одеської області, який випав за борт суховантажного судна Right Step ще наприкінці жовтня.

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