У Балтійському морі знайшли затонулий корабель, наповнений ящиками з шампанським – фото

Вантаж судна, що затонуло біля Швеції у 19 столітті, також містив мінеральну воду.

Дайвери виявили біля шведського узбережжя затонулий корабель 19-го століття, "завантажений по вінця" шампанським.

Про це повідомляє The Guardian.

Група з Польщі здійснювала занурення в Балтійському морі за 20 морських миль (37 км) на південь від острова Еланд, коли минулого тижня випадково знайшла човен, який, ймовірно, був торговим судном.

Солонуваті води Балтики, де, за оцінками, перебуває близько 100 000 затонулих кораблів, є привабливим місцем для дайверів, морських археологів, а віднедавна і для мародерів.

Водолази нарахували в трюмі корабля близько 100 пляшок шампанського, а також порцеляну і мінеральну воду.

"Весь затонулий корабель вщент завантажений ящиками з шампанським, мінеральною водою і порцеляною", - розповів AFP Томаш Стахура, лідер водолазної групи Baltictech. "Я займаюся дайвінгом вже 40 років, і часто буває, що є одна пляшка або дві... Виявити затонуле судно з такою кількістю вантажу – це вперше для мене".

У Балтійському морі знайшли затонулий корабель із шампанським / Фото: Tomasz Stachura/Baltictech

Водолази роками шукали на морському дні затонулі кораблі "з чистої цікавості", коли натрапили на уламки. За їхніми словами, знахідка запечатаних глиняних пляшок з водою допомогла їм визначити, що судно перекинулося у другій половині 19-го століття.

"Нам вдалося сфотографувати назву бренду, вибиту на глиняній пляшці, яка, як виявилося, належала німецькій компанії Selters – і логотип мав саме таку форму в той період", - сказав Стахура.

У Балтійському морі знайшли затонулий корабель із шампанським / Фото: Tomasz Stachura/Baltictech

Водолази сказали, що вони повідомили шведську регіональну владу про аварію, але для того, щоб підняти пляшки з-під шампанського на берег, потрібен час.

"Корабель пролежав там 170 років, тож нехай він пролежить там ще рік, і ми матимемо час краще підготуватися до операції", - поділився він.

Нагадаємо, біля берегів Австралії знайшли затонулий корабель, який зник без сліду понад пів століття тому. Пошук загадково зниклого судна у 1969 році став однією з найвідоміших рятувально-пошукових операцій в історії Австралії.

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