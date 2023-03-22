У банджі-джампера під час стрибка обірвався трос: моторошний момент потрапив на камеру (відео)

Під водою хлопець опритомнів і зміг сам випливти на поверхню.

У Таїланді свідки зняли на камеру жахливий момент, коли у туриста Майка з Гонконгу під час стрибка з десятиповерхової висоти обірвався шнурок для банджі. Хлопець вижив, його врятувало те, що мотузка, до якої він був прикріплений, обірвалася майже над водою.

Про це повідомляє Daily mail.

Повідомляється, що турист отримав поранення лівої частини тіла, грудей і легенів. Лікарі дали йому знеболювальне від травм, і сказали, що з ним все буде добре.

На відео видно, як Майк падає з розкритими руками, к оли шнур натягується, він обертається кілька разів, перш ніж мотузка обривається і він падає. Хлопець пірнає приблизно на 100 футів. Перед цим Майк втрачає свідомість. Під водою він опритомнів і зміг сам випливти на поверхню, де співробітники уже допомогли йому вибратися з озера.

Гонконзьке інформаційне агентство стверджувало , що парк розваг компенсував Майку лише вартість банджі та вартість екстреної амбулаторної допомоги.

Гонконзьке інформаційне агентство стверджує, що парк розваг компенсував Майку лише вартість банджі та вартість екстреної амбулаторної допомоги.

Читайте також: