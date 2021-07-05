У Бангкоці прогримів вибух на хімічному заводі: почалася пожежа

Поранень зазнала щонайменше 21 людина

На хімічному заводі на околиці Бангкока стався потужний вибух.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 липня.

Поранень зазнала щонайменше 21 людина. Ця цифра, кажуть рятувальники, не остаточна. Пожежники намагаються приборкати загоряння на заводі. Там виготовляли пінопласт і пластикові піддони: на виробництві багато легкозаймистих хімікатів. Причина вибуху наразі невідома.

Сила вибуху була такою, що головний аеропорт столиці Таїланду здригнувся і там виникла паніка. Утім, рейси на летовищі не скасовували. Постраждали від вибуху і сусідні будівлі.

Новини світу: у Таїланді стався потужний вибух на хімічному заводі

Як повідомлялося, потужний вибух неподалік курортної Констанци. Поблизу румунського міста спалахнула пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі країни. Поранення отримали 5 людей, ще одна людина загинула. Щонайменше в одного з потерпілих серйозні опіки. Що його пожежу, наразі розслідують.

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