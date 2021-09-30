У Бангладеш раптово померла найменша у світі корова: її посмертно внесли до Книги рекордів Гіннеса

У Бангладеш раптово померла найменша у світі корова: її посмертно внесли до Книги рекордів Гіннеса

Тварини не стало 19 серпня.

Найменша корова у світі 51-сантиметрова корова Рані посмертно була занесена до Книги рекордів Гіннеса, забравши титул найнижчої корівки у Манікям з Індії, яка заввишки має 61 сантиметр.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що через накопичення газу в шлунку 19 серпня Рані раптово померла. Вона жила на фермі поблизу Дакки в Бангладеш і була дуже популярною серед туристів. Після її смерті власники подали документи до Книги рекордів Гіннеса, щоб визнати Рані найменшою коровою у світі. І ось тепер вона завоювала посмертний титул найнижчої корови на планеті.

Варто зазначити, що Рані мала зріст лише у 50,8 см та була справжньою знаменитістю в Інтернеті.

Нагадаємо, раніше ТСН повідомляла, що до Книги рекордів Гіннеса спочатку була занесена карликова корівка Манікям з Індії заввишки в 61 сантиметр. Утім, у Бангладеш знайшли ще меншу. Це і була аж на 10 сантиметрів нижче за Манікям мінікорова Рані заввишки в 51 сантиметр.

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