У Бангладеш стався вибух на кисневому заводі: є жертви (фото і відео)

Сильний вибух сколихнув територію радіусом до двох кілометрів.

У суботу, 4 березня, в Сітакунді, що на південому сході Бангладеш, стався вибух на кисневому заводі.Щонайменше шестеро людей загинули, є й поранені.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційних осіб.

Сильний вибух сколихнув територію радіусом до двох кілометрів, зазначив речник поліції Найханул Барі з посиланням на свідків. Триває рятувальна операція, тому кількість жертв може зрости. Причина інциденту поки що невідома, розповів речник пожежної служби.

"На місці виявлено шість тіл", - заявив представник місцевого уряду Шахадат Хоссейн.

Невдовзі після інциденту місцеві мешканці та ЗМІ опублікували фото і відео з наслідками вибуху.

У Бангладеш стався вибух на кисневому заводі

У Бангладеш стався вибух на кисневому заводі

Раніше ми повідомляли, що в Бангладеш померли 11 росіян, які працювали на місцевій АЕС. У поліції заявили, що після розтину тіл померлих нічого підозрілого не виявили.

Тридцять дев’ять людей загинуло під час пожежі на поромі в Бангладеші

Читайте також: