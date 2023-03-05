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У Бангладеш стався вибух на кисневому заводі: є жертви (фото і відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Бангладеш стався вибух на кисневому заводі: є жертви (фото і відео)

У Бангладеш стався вибух на кисневому заводі

Сильний вибух сколихнув територію радіусом до двох кілометрів.

У суботу, 4 березня, в Сітакунді, що на південому сході Бангладеш, стався вибух на кисневому заводі.Щонайменше шестеро людей загинули, є й поранені.  

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційних осіб. 

Сильний вибух сколихнув територію радіусом до двох кілометрів, зазначив речник поліції Найханул Барі з посиланням на свідків. Триває рятувальна операція, тому кількість жертв може зрости. Причина інциденту поки що невідома, розповів речник пожежної служби. 

"На місці виявлено шість тіл", - заявив представник місцевого уряду Шахадат Хоссейн.

Невдовзі після інциденту місцеві мешканці та ЗМІ опублікували фото і відео з наслідками вибуху. 

У Бангладеш стався вибух на кисневому заводі / ©
У Бангладеш стався вибух на кисневому заводі
У Бангладеш стався вибух на кисневому заводі / ©
У Бангладеш стався вибух на кисневому заводі

Раніше ми повідомляли, що в Бангладеш померли 11 росіян, які працювали на місцевій АЕС. У поліції заявили, що після розтину тіл померлих нічого підозрілого не виявили.

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Дата публікації
Перегляди
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