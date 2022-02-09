У Бангладеш за 11 днів померло п'ять росіян, які працювали на місцевій АЕС

У Бангладеш за 11 днів померло п'ять росіян, які працювали на місцевій АЕС

Всі загиблі громадяни РФ працювали на АЕС "Руппур", що будується.

У Бангладеш за останні 11 днів померли п'ять росіян, які працювали на АЕС "Руппур", що будується.

Про це повідомляє видання UNB.

28 січня помер перший із росіян — 48-річний Олексій Барченко. Він помер у лікарні поблизу міста Ішварді, де проходив лікування. 2 лютого помер уві сні 40-річний Олексій Шакіров.

5 лютого до цієї лікарні доправили 48-річного інженера-механіка Павла Щукіна. Чоловікові раптово стало погано. Лікарі не змогли його врятувати. Того ж дня, 5 лютого, помер 59-річний Василь Толмасов – його тіло знайшли біля дверей квартири, де жили росіяни, які будували АЕС.

6 лютого у тій же квартирі виявили мертвим п'ятого росіянина – 45-річного Олександра Воротнікова.

Начальник місцевої поліцейської дільниці заявив, що загалом за підсумками розтину тіл померлих нічого підозрілого виявлено не було. Один з них страждав на захворювання серця, а інший вживав наркотики, але остаточні причини смерті стануть відомі після завершення розслідування.

Будівництво АЕС "Руппур" розпочалося у 2013 році за 160 кілометрів від столиці Бангладеш міста Дакка. Бангладеш уклав із Росією про співпрацю у будівництві. Москва навіть надала кредит на будівництво цієї АЕС.

Нагадаємо, що в ЦАР у річку впав російський гелікоптер із "вагнерівцями".

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