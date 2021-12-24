У Бангладеш зайнявся пором із 500 пасажирами на борту: є загиблі та десятки постраждалих

У Бангладеш зайнявся пором із 500 пасажирами на борту: є загиблі та десятки постраждалих

Пошуково-рятувальна операція триває, роботу надзвичайників ускладнює сильний туман.

У Бангладеш в ніч проти п'ятниці, 24 грудня, внаслідок пожежі на поромі в річці Суганда поблизу міста Джалокаті загинули щонайменше 16 людей, а ще 60 постраждали.

Про це повідомляє Kaler Kantho.

Зазначається, що на місці події продовжується пошуково-рятувальна операція, роботу надзвичайників ускладнює сильний туман.

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За словами вцілілих пасажирів, судно зайнялося близько третьої години ночі за місцевим часом. Декому з пасажирів вдалося врятуватися, вистрибнувши з порома у воду. Попри це, кажуть очевидці, чимало людей загинули. Точна кількість жертв наразі невідома.

Пасажирське судно поверталося до Баргуни з Даки. Вогонь спалахнув у машинному відділенні, а згодом поширився усім плавзасобом.

"Двигун порома MV Expedition-10 (...) спалахнув у річці Суганда. Внутрішня частина порома згоріла вщент. Сьогодні вранці було виявлено 16 тіл. Проте очікується, що кількість загиблих зростатиме", - пишутьу виданні.

За попередніми даними, в момент інциденту на борту перебували щонайменше 500 пасажирів, зокрема діти, жінки та люди похилого віку.

"Я вийшов з VIP-каюти і побачив, що пором спалахнув, - поділився один із вцілілих пасажирів. - Потім дружина та зять стрибнули в річку і на лютому морозі допливли до берега".

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। সুগন্ধা নদীতে ঢাকা থেকে বরগুনাগামী এমভি অভিযান-১০ নামক লঞ্চের ইঞ্জিন থেকে ভয়াবহ আগুন লাগে। লঞ্চের ভেতরে পুড়ে সব ছাই হয়ে গেছে। আজ সকালে ১৬টি লাশ উদ্ধার হওয়ার খবর মিলেছে। তবে মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা...আজ শুক্রবার (২৪ ডিসেম্বর) ভোররাত ৩টার দিকে লঞ্চটিতে আগুন লাগে বলে যাত্রীরা জানান Опубліковано Kaler Kantho Четвер, 23 грудня 2021 р.

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