У Баренцовому морі загорівся протичовновий корабель РФ "Адмірал Левченко": що відомо

На російському великому протичовновому кораблі "Адмірал Левченко", який зараз перебуває в Баренцевому морі, розпочалася пожежа.

Про це повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, відповідний допис він залишив на своїй сторінці у Facebook.

"Горить-палає техніка ворожа. А точніше великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" у Баренцовому морі. Триває боротьба за живучість, сподіваємося марна", – зазначив він.

За словами Плетенчука, так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України та не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. Український військовий наголосив, що десяти років не вистачило на розв’язання цієї проблеми. Одна з установок і запалала.

"Класно у вас навчання проходять, чуваки, не зупиняйтеся. Щоб ви розуміли, там екіпажу декілька сотень. Не "масква", звісно, але теж непогано", – з іронією підсумував Дмитро Плетенчук.

Раніше Плетенчук повідомив, що інформація про те, що ЗСУ вдарили по російському десантному кораблю типу Ропуха в акваторії Азовського моря 8 червня, не відповідає дійсності.

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