У барі в Чорногорії сталася стрілянина: загинуло 7 людей, зокрема 2 дітей

У місті Цетинє в Чорногорії, сталася стрілянина, унаслідок якої загинуло семеро людей.

Щонайменше семеро людей, у тому числі двоє дітей, загинули внаслідок стрілянини у Чорногорії.

Про це повідомляють чорногорські видання Vijesti та RTCG.

Інцидент стався у місті Цетинє. У місцевому барі сталася бійка, після якої зловмисник дістав зброю та вистрілив. Після цього він попрямував в інше місце, де вбив двох дітей власника таверни та його дружину, а потім втік.

Поліція закликала жителів міста зберігати спокій і не залишати своїх домівок.

"Повідомляємо, що ця подія є ситуативною, яка не є результатом розстрілу організованих злочинних угруповань підвищеної небезпеки. Для врегулювання цієї кризової ситуації на місце було направлено спецпідрозділи поліції", – йдеться в повідомленні.

Нападника звуть Ацо Мартіновича. Згідно з поточними відомостями, Мартінович не пов'язаний з жодною злочинною групою, але раніше він був визнаний людиною афективної поведінки та був заарештований за незаконне зберігання зброї.

Населення Цетинє – всього лише близько 15 тис. осіб. Проте місто є історичним та культурним центром Чорногорії, а також першою столицею.

Нагадаємо, у 2022 році внаслідок масової стрілянини в Чорногорії загинули 11 людей, у тому числі двоє дітей і озброєний чоловік. Також було поранено шестеро людей.

Незважаючи на суворі закони про володіння зброєю, Західні Балкани, які включають Сербію, Чорногорію, Боснію, Албанію, Косово та Північну Македонію, як і раніше наповнені зброєю. Більшість із них – із часів кривавих воєн 1990-х років.

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