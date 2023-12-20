У барі замість солі подали засіб для очищення каналізації з текілою: чим це закінчилося

У лондонському нічному клубі випадково подали клієнтам засоби для очищення каналізації замість солі, щоб випити текілу.

Про це пише ladbible.com.

Клуб Tiger Tiger був оштрафований на 120 000 фунтів стерлінгів після того, як чотири особи були доставлені до лікарні за вживання каустичної соди, яка зазвичай використовується для очищення стічних вод та видалення жиру з духовок.

7 грудня 2021 року група людей відвідала лондонський нічний клуб і замовила чотири текіли. Бармен зрозумів, що солі для шотів під рукою немає, і пішов до неосвітленого приміщення за стійкою, де за допомогою пластикового стаканчика зачерпнув те, що, на його думку, було сіллю з контейнера на полиці.

За даними міської ради Вестмінстера, четверо людей потім лизнули сіль і випили порції текіли, після чого їм одразу стало погано, а бармен відчув смак того, що він прийняв за сіль. Речовина обпалила йому рота і язика, і він зрозумів, що це не сіль.

Чотирьом людям дали води, а потім доправили до лікарні, а під час поліцейського розслідування було виявлено контейнер з етикеткою з каустичною содою.

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Поліцію викликали до нічного клубу близько 22:50 після повідомлень про те, що люди отримали опіки від якоїсь речовини. Раніше вони пояснили, що всі чотири особи, які були доставлені до лікарні, були жінками, а чоловік відмовився від госпіталізації.

У результаті нічний клуб зачинили, а інцидент не був розцінений як підозрілий.

Слідчі перевірили речовину, яку проковтнули чотири людини, і виявили, що її рівень pH дорівнює 13 за шкалою, що означає, що вона дуже сильнолужна і безумовно не призначена для споживання людиною.

Tiger Tiger визнав себе винним за всіма чотирма пунктами звинувачення, внаслідок чого суддя призначив штраф у розмірі 120 000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, стюардеса назвала небезпеку для здоров'я пасажирів літака, про яку вони "навіть і не думали". Це попередження підтвердили медики.

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