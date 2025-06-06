У Барселоні активісти готують "водяну атаку" на туристів: яка причина

Прапор Іспанії / © Getty Images

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15 червня в Барселоні, Іспанія, відбудеться черговий мітинг активістів, озброєних водяними пістолетами, які виступають проти надмірного туризму.

Про це повідомило видання Mirror.

«15 червня туристам в Іспанії варто бути обережними та покласти сухий рушник у сумку. Одна з провідних антитуристичних організацій міста оголосила про новий протест, що заохочує використання водяних пістолетів», — йдеться в повідомленні.

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Організатори обіцяють «порушити туристичну нормальність», а основним інструментом протесту стануть дитячі водяні пістолети. Даніель Пардо Рівакоба, представник руху, назвав їх «популярним символом опору розграбуванню туристичної монокультури» і заявив, що індустрія туризму «несумісна з життям». Його організація наполягає на негайному «відродженню туризму».

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