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У Барселоні активісти готують "водяну атаку" на туристів: яка причина
Антитуристичні акції повертаються: у Барселоні активісти готують новий протест із водяними пістолетами.
15 червня в Барселоні, Іспанія, відбудеться черговий мітинг активістів, озброєних водяними пістолетами, які виступають проти надмірного туризму.
Про це повідомило видання Mirror.
«15 червня туристам в Іспанії варто бути обережними та покласти сухий рушник у сумку. Одна з провідних антитуристичних організацій міста оголосила про новий протест, що заохочує використання водяних пістолетів», — йдеться в повідомленні.
Організатори обіцяють «порушити туристичну нормальність», а основним інструментом протесту стануть дитячі водяні пістолети. Даніель Пардо Рівакоба, представник руху, назвав їх «популярним символом опору розграбуванню туристичної монокультури» і заявив, що індустрія туризму «несумісна з життям». Його організація наполягає на негайному «відродженню туризму».
Нагадаємо, в музеї Амстердама виставили унікальний презерватив.