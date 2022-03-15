У Барселоні конфіскували яхту російського олігарха Чемезова вартістю $140 мільйонів

Олігарх потрапив під санкції Сполучених Штатів ще у 2014 році.
Влада Іспанії тимчасово конфіскувала яхту вартістю 140 мільйонів доларів, що належить одному з російських олігархів, союзнику президента РФ Путіна.
Про це повідомляє Reuters.
85-метрова (279-футова) суперяхта Valerie належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює державний конгломерат «Ростех», повідомили два джерела.
Судно, яке плаває під прапором Сент-Вінсента і Гренадин, зареєстроване на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів, згідно з даними Pandora Papers.
Захід ввів санкції проти російських мільярдерів, заморозив державні активи та відрізав більшу частину російського корпоративного сектору від світової економіки після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Чемезов потрапив під санкції Сполучених Штатів ще у 2014 році та Великобританії – в 2020 році через анексію Криму, а цього місяця Сполучені Штати та Австралія внесли його до нових санкційних списків. Санкції США також були спрямовані проти падчерки Чемезова, а також його дружини та сина.
Нагадаємо, Італія заарештувала вілли російського пропагандиста Соловйова, але не всі.
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