У Барселоні конфіскували яхту російського олігарха Чемезова вартістю $140 мільйонів

Олігарх потрапив під санкції Сполучених Штатів ще у 2014 році.

Влада Іспанії тимчасово конфіскувала яхту вартістю 140 мільйонів доларів, що належить одному з російських олігархів, союзнику президента РФ Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

85-метрова (279-футова) суперяхта Valerie належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює державний конгломерат «Ростех», повідомили два джерела.

Судно, яке плаває під прапором Сент-Вінсента і Гренадин, зареєстроване на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів, згідно з даними Pandora Papers.

Захід ввів санкції проти російських мільярдерів, заморозив державні активи та відрізав більшу частину російського корпоративного сектору від світової економіки після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Чемезов потрапив під санкції Сполучених Штатів ще у 2014 році та Великобританії – в 2020 році через анексію Криму, а цього місяця Сполучені Штати та Австралія внесли його до нових санкційних списків. Санкції США також були спрямовані проти падчерки Чемезова, а також його дружини та сина.

Нагадаємо, Італія заарештувала вілли російського пропагандиста Соловйова, але не всі.

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