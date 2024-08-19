У Башкортостані прогримів вибух: загорівся нафтохімічний завод (фото, відео)

Повідомляється про трьох постраждалих внаслідок інциденту.
У російському місті Стерлітамак, яке в Башкортостані, пролунав вибух на трубопроводі нафтохімічного заводу. На місці зайнялася масштабна пожежа.
Про це повідомили російські медіа та МНС країни.
Вибух на нафтохімічному заводі в Башкортостані прогримів 19 серпня. За повідомленням російських пабліків, перед цим відбувалося продування трубопроводу.
Очевидці зняли на відео і поширили в Мережі відео масштабної пожежі в Стерлітамаку.
Як заявило згодом російське МНС, на повітряній лінії газопроводу сталася розгерметизація з подальшим горінням скрапленого газу.
За даними ЗМІ, постраждали троє людей. Однак російська влада не підтвердила інформацію про постраждалих, заявивши, що дані уточнюються.
Нагадаємо, раніше у серпні в Башкортостані стався вибух на заводі "Авангард", де виготовляються деталі для РСЗВ.
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