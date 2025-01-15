У Батумі побили експрем'єра Грузії: Гахарія отримав важкі травми

У лікарні, куди доставили Гахарію, йому діагностували перелом носа та струс мозку. Політик відмовився залишатися для подальшого лікування.

У ніч на 14 січня у Батумі, в готелі “Шератон”, стався напад на колишнього прем’єр-міністра Грузії Георгія Гахарію, який нині очолює опозиційну партію “За Грузію”.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

Інцидент стався у вестибюлі готелю, але точні обставини події та кількість нападників наразі невідомі. За свідченнями очевидців, серед учасників конфлікту були депутат “Сили народу” Дмитро Самхарадзе та член Верховної ради Аджарії Георгій Манвелідзе, які належать до партії влади.

Поліція прибула на місце лише через 40 хвилин після виклику. У лікарні, куди доставили Гахарію, йому діагностували перелом носа та струс мозку. Політик відмовився залишатися для подальшого лікування.

У Батумі в готелі "Шератон" побили Георгія Гахарія / Фото: Newsgeorgia

Також про напад заявив журналіст Звіад Корідзе, який стверджує, що його побили до інциденту з Гахарією. За словами Корідзе, Самхарадзе та інші агресивно поводилися, ображали його та партію “Єдиний національний рух”, а потім почали бійку.

Поліція відкрила провадження за статтею про побиття, але причетність депутатів до інциденту коментувати відмовилися.

Нагадаємо, що в Україні загинув ще один грузинський доброволець, Каха Тилидзе. Він був родом з села Земо-Алвани Ахметського муніципалітету Грузії. Раніше Тилидзе брав участь в українській операції на території Курської області.