У Байдена атаку ХАМАС на Ізраїль назвали найбільшим нападом на євреїв після Голокосту

Свою солідарність із народом Ізраїлю висловили у США.

Напад ХАМАС на Ізраїль став найбільшим нападом на євреїв після Голокосту.

Про це пише BILD.

З такою оцінкою виступила спецпосланець адміністрації США у боротьбі з антисемітизмом Дебора Ліпштадт.

"Мерзенний варварський терор проти ізраїльського мирного населення став найбільш смертоносним нападом на євреїв від часів Голокосту. Цьому масовому вбивству немає жодного виправдання. Жодного. Ніхто не має права вказувати Ізраїлю, як захищатися, а також запобігати та стримувати майбутні напади", — зазначила вона.

Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, одна з десятків захоплених у полон громадян Ізраїлю — жінка похилого віку в інвалідному візку, яка пережила Голокост.

Нагадаємо:

Уранці 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції "Повінь Аль-Акса". Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою "Залізні мечі".

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до громадян сказав, що країна перебуває у стані війни і переможе.

В Ізраїлі 8 жовтня офіційно оголосили війну після нападу бойовиків ХАМАС на країну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім Сектором Гази.

В Ізраїлі через напад ХАМАС загинули дві українки.

Армія Ізраїлю повністю повернула контроль над усією територією країни, яку раніше захопили бойовики ХАМАС. Про це заявив представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), контрадмірал Даніель Хагарі.

Авіація Сил оборони Ізраїлю зранку 9 жовтня завдали ударів, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". ЦАХАЛ уразив декілька командних пунктів, будівлю, у якій проживали бойовики ХАМАС, командний центр, що використовувався високопоставленим чиновником військово-морських сил.

Читайте також: