У Байдена і Трампа може зʼявитись несподіваний конкурент: усі подробиці

У Роберта Кеннеді-молодшого все більше шансів долучитися до президентських перегонів у США.

За оцінками експертів, шанси на появу третього кандидата в президентських перегонах у США збільшуються через непопулярність двох основних претендентів — Джо Байдена і Дональда Трампа. Третім кандидатом може стати Роберт Ф. Кеннеді-молодший — племінник президента Джона Ф. Кеннеді та син колишнього міністра юстиції Роберта Ф. Кеннеді.

Про це пише Bild.

У 14 найважливіших національних опитуваннях Кеннеді-молодший набирає від 8% до 17% голосів. Його рейтинг вищий, ніж у будь-якого іншого третього кандидата відтоді, як техаський мільярдер Росс Перо набрав 18,9% 1992 року в перегонах із Джорджем Бушем і Біллом Клінтоном і допоміг Клінтону перемогти.

Кеннеді-молодшому забракло зовсім небагато для того, щоб потрапити на теледебати, які незабаром відбудуться на каналі CNN. Причина полягає в тому, що він набрав понад 15% голосів тільки в трьох опитуваннях, а для участі в дебатах потрібно не менше чотирьох.

“Байден і Трамп не хочуть проводити зі мною дебати, а CNN незаконно погодився на їхні умови. Це не по-американськи і боягузливо”, — прокоментував ситуацію сам Кеннеді-молодший.

Трамп робив суперечливі заяви щодо свого можливого конкурента: у квітні він називав Кеннеді-молодшого “гарним хлопцем, який може зашкодити Байдену”, а в травні — “найтупішим представником клану Кеннеді”.

Демократи скоріше негативно налаштовані щодо Кеннеді-молодшого: непублічно вони теж говорять про радикалізм можливого кандидата і зазначають, що його політичні уподобання далекі від переконань його батька.

Як показують опитування, за Кеннеді-молодшого готові голосувати любителі теорій змов, заперечувачі коронавірусу, вкрай ліві та вкрай праві, а також люди, які говорять про своє розчарування від політики.

Сам Кеннеді-молодший, зокрема, називав Covid-19 генно-інженерною біозброєю і порівнював заходи з боротьби з коронавірусом із нацистськими порядками.

Нагадаємо, очільник української розвідки Кирило Буданов оптимістично ставиться до того, що Дональд Трамп може стати новим президентом Сполучених Штатів. Детальніше — за посиланням.

Джо Байден і Дональд Трамп перемагають від своїх партій у Супервівторок

Читайте провідні новини дня: