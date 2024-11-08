У Байдена можуть останньої миті змінити позицію щодо ударів вглиб РФ: у Раді кажуть про "вирішальні тижні"

У Байдена можуть змінити свою позицію щодо використання Україною далекобійної зброї для ударів по території РФ.

Адміністрація президента США Джо Байдена може змінити позицію щодо ударів вглиб РФ далекобійною зброєю. Наступні декілька тижнів можуть бути вирішальними.

Про це заявив нардеп, заступника голови Комітету з питань національної безпеки й оборони ВРУ Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що умовним запобіжником щодо "різких" політичних кроків були вибори в США.

"Зараз вибори пройшли, я не виключаю того, що буде зміна позиції в кабінеті адміністрації Байдена. Тим більше, що немає йому вже чого втрачати. У нього залишилося два місяці передачі влади", - сказав Чернєв.

Проте нардеп наголосив, що передавання влади в США відбувається не в останній день каденції Байдена, а поступово. Оскільки представники адміністрації Дональда Трампа вже заходять, можуть бути певні обмеження в ухваленні рішень.

"Хоча чим ближче до інавгурації, тим обмежень буде більше. Але поки що свобода дій точно є у кабінеті Байдена. Я думаю, що найближчі декілька тижнів мають бути вирішальними, показовими як буде діяти адміністрація Байдена. Ну, і в принципі будуть зрозумілі позиції Трампа щодо питань України в тому числі", - зазначив нардеп.

Чернєв додав, що ставлення Трампа можна буде побачити по заявах, пропозиціях, публічних виступах, поки республіканець не вступив на посаду.

Нагадаємо, раніше видання The Economist з посиланням на ексміністра закордонних справ України Вадима Пристайка заявило, що Росія може спробувати фізично ліквідувати українське керівництво до інавгурації нового президента США Дональда Трампа.

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