У Байдена назвали країну, яка може "долучитися" до переговорів про "справедливий мир" в Україні

До переговорів про мир в Україні може долучитися Китай. Проте він не диктуватиме умови.

Про це заявив радник президента США Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час виступу в Нью-Йорку, передає "Голос Америки".

Салліван наголосив, що Китай не має стати домінуючим посередником на європейській арені.

Радник Байдена зазначив, що Київ також свого часу хотів залучити КНР до переговорів про справедливий мир, але тоді Україна була стурбована деякими ініціативами з китайського боку. Зокрема, українська сторона критикувала пропозицію Пекіна щодо скасування економічних санкцій проти Росії.

Щодо потенційних переговорів про мир в Україні, Джейк Салліван зауважив, що про те, яку роль у пошуку миру в Україні може відіграти Китай, потрібно говорити і з європейцями, і передусім, з українцями.

"Тож постає питання, у який спосіб вони можуть долучитися – як постійний член Ради Безпеки, як значний гравець на світовій арені, як одна з небагатьох країн, до яких Росії довелося би прислухатися, якби Китай дійсно висловився", – сказав радник Білого дому.

Він додав, що висловлення позиції Дональдом Трампом щодо залучення Китаю є логічним. Однак головне при цьому – далі підтримувати Україну, щоби вона мала сильні позиції на переговорах.

Нагадаємо, спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог повідомив, що Україна і Росія готові говорити про мир.

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