У Байдена пояснили, чому не дозволяють Україні бити американською зброєю вглиб Росії

Водночас представник Білого дому сказав, що українцям дозволили використовувати американську зброю для ударів через кордон в умовах неминучої загрози.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не дозволяє завдавати ударів вглиб російської території, щоб не допустити ескалації війни.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в кулуарах саміту НАТО, передає Укрінформ.

На питання, чому США досі не дозволяють Україні знищувати російські військові обʼєкти на території ворога, Кірбі відповів: "Президент погодився дозволити українцям використовувати американську зброю для ударів через кордон в умовах неминучої загрози. Жодних змін не відбулося".

"Ми обговорюємо, що потрібно українцям щодня, у тому числі й сьогодні", – додав він.

Водночас президент, за словами Кірбі, також має бути справедливо стурбований потенційною ескалацією цього конфлікту.

"Чи можуть українці вражати військові авіабази?" - запитав кореспондент.

"Я не маю сьогодні робити жодних політичних заяв. Ми все ще не дозволяємо використовувати американську зброю у глибині Росії", - сказав у відповідь Кірбі.

Він зазначив, що першою задачею країн Заходу є допомогти Україні перемогти на полі бою, потім потрібно буде переконатися, що українці мають потужну оборонно-промислову базу та оборонні можливості.

Кірбі заявив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну "оскільки вони (українці – ред.) матимуть довгий кордон із Росією, а потім, зрештою, працюватимуть над тим, щоб вони стали на шлях до членства в НАТО".

"Але, як і в будь-якій демократії, є речі, які необхідно зробити з погляду управління, політичних реформ, усіх тих речей, над якими ми будемо працювати з Україною, і ми впевнені, що вони досягнуть цього", – наголосив Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон підтримав удари по військових обʼєктах на території Росії американською зброєю.

Крім того, ми раніше інформували, що Білий дім повідомив, чи скасує обмеження для ЗСУ на удари по Росії американською зброєю.

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