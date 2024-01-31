У Байдена прокоментували "сумніви світових лідерів", що США виділять допомогу Україні

Кошти, які були заплановані на допомогу Україні, узгоджені згідно з потребами Києва.

У адміністрації президента США Джо Байдена сподіваються, що Конгрес незабаром ухвалить законопроєкт про виділення допомоги Україні для захисту від російських агресорів.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Голос Америки.

Він заявив, що кошти, які були заплановані на допомогу Україні, узгоджені згідно з потребами Києва.

"Ми сподіваємось, президент сподівається, що ми приймемо фінансування та зможемо повернутись до статусу світового лідера у підтримці України", - сказав Кірбі.

Крім того, він висловився з приводу заяви світових лідерів, які сумніваються у тому, що США виділять додаткове фінансування для України.

"Ви навряд чи можете звинувачувати інших лідерів у світі в тому, що вони думають про те, які рішення вони мають прийняти зараз, зважаючи на їх невизначеність в тому, чи зможуть прийняти рішення Сполучені Штати", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник Байдена обговорив з головою МЗС Китаю російську агресію проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Сили оборони можуть отримати від США реактивні снаряди GLSDB.

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