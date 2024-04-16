У Байдена різко змінили позицію стосовно ідеї спікера Джонсона про допомогу Україні та Ізраїлю

Білий дім різко змінив позицію стосовно ідеї спікера Палати представників США Майка Джонсон щодо пакета з чотирьох окремих законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та не тільки.

Про це повідомляє The Hill.

Так, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що ініціатива спікера Джонсона "на перший погляд" відповідає запитам Білого дому. Але, як зазначив Кірбі, адміністрація президента США хоче спершу побачити законопроєкти Джонсона, перш ніж робити остаточні висновки.

"На перший погляд, справді, здається, що пропозиція спікера насправді допоможе нам виділити допомогу Україні, допомогу Ізраїлю та необхідні ресурси для Індо-Тихоокеанського регіону. На перший погляд, це виглядає так, ми просто хочемо отримати більше деталей", – сказав представник Білого дому.

Водночас Кірбі наголосив на важливості того, щоб Україна та Ізраїлю, які "перебувають під прицілом", якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу. Білий дім розраховує, що це станеться вже цього тижня.

За даними The Hill, президент США Джо Байден говорив вчора ввечері зі спікером Джонсоном про цю пропозицію щодо розділених законопроєктів.

Нагадаємо, Зеленський розкритикував ідею спікера Палати представників США Майкла Джонсона розділити на чотири окремі законопроєкти допомогу для України, Ізраїлю, Тайваню та витрати на інші пріоритети нацбезпеки.

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