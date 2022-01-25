У Байдена терміново скликають секретні брифінги на тлі загрози нападу РФ на Україну - CNN

Брифінги заплановані на вівторок, 25 січня.
Адміністрація президента США Джо Байдена позапланово проведе два секретні двопартійні брифінги для помічників керівництва Палати представників і Сенату, а також для співробітників Комітету через загрозу вторгнення РФ до України.
Про це CNN повідомив представник Білого дому.
Як поінформував представник адміністрації президента США, брифінги відбудуться після того, як близько 8500 американських військових були приведені в підвищену бойову готовність для можливого розгортання у Східній Європі, оскільки російські війська зосереджені на кордонах України.
За даними CNN, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Ненсі Пелосі запросили брифінги для обох палат. За словами джерела, Шумер запросив ще й секретний брифінг для всіх 100 сенаторів, який має відбутися наступного тижня.
Нагадаємо, НАТО вирішило посилити військову присутність у Східній Європі через нарощування військ РФ біля українських кордонів. Зокрема, Альянс ухвалив рішення про надсилання додаткових кораблів та винищувачів.
Тим часом секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що поблизу кордонів України перебувають близько 109 тисяч російських військових і ще 10-11 тисяч так званого супроводу.
Читайте також: