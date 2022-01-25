У Байдена терміново скликають секретні брифінги на тлі загрози нападу РФ на Україну - CNN

У Байдена терміново скликають секретні брифінги на тлі загрози нападу РФ на Україну - CNN

Брифінги заплановані на вівторок, 25 січня.

Адміністрація президента США Джо Байдена позапланово проведе два секретні двопартійні брифінги для помічників керівництва Палати представників і Сенату, а також для співробітників Комітету через загрозу вторгнення РФ до України.

Про це CNN повідомив представник Білого дому.

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Як поінформував представник адміністрації президента США, брифінги відбудуться після того, як близько 8500 американських військових були приведені в підвищену бойову готовність для можливого розгортання у Східній Європі, оскільки російські війська зосереджені на кордонах України.

За даними CNN, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Ненсі Пелосі запросили брифінги для обох палат. За словами джерела, Шумер запросив ще й секретний брифінг для всіх 100 сенаторів, який має відбутися наступного тижня.

Нагадаємо, НАТО вирішило посилити військову присутність у Східній Європі через нарощування військ РФ біля українських кордонів. Зокрема, Альянс ухвалив рішення про надсилання додаткових кораблів та винищувачів.

Тим часом секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що поблизу кордонів України перебувають близько 109 тисяч російських військових і ще 10-11 тисяч так званого супроводу.

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