У Байдена відреагували на виведення ізраїльських військ з півдня Гази

Дії Ізраїля не вказують на підготовку до інших військових операцій у даному регіоні.

У Вашингтоні заявили, що Армія оборони Ізраїля виводить своїх війська з півдня Сектора Гази для проведення переоснащення особового складу та відпочинку.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує ABC.

Він заявив, що такі дії Ізраїля не вказують на підготовку до інших військових операцій у даному регіоні.

"Вони перебувають у місцях бойових дій 4 місяці, і ми отримуємо повідомлення, що вони втомилися, що їх необхідно переоснастити", - розповів Кірбі.

Разом з тим представник Білого дому заявив, що наразі важко сказати, що саме відбувається у Секторі Газа у контексті переміщення ЦАХАЛу.

"Наскільки ми розуміємо і судячи з їхніх публічних заяв, насправді йдеться про відпочинок і переоснащення цих військ. Це необов’язково може свідчити про якусь майбутню нову операцію цих військ", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ 7 квітня оголосила про завершення наземної операції в Секторі Гази та виведення військ з півдня регіону.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль завдав ударів по таборах Хезболли в Лівані.

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