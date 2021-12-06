У Бельгії COVID-протести завершилися сутичками з водометом і сльозогінним газом: подробиці

Демонстранти кидали у бік силовиків сміття та запалювали петарди із сигнальними ракетами.
У Бельгії в неділю, 5 грудня, поліція застосувала водомет і сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які вийшли на вулиці Брюсселя на знак протесту проти жорстких обмежень, запроваджених для стримування пандемії COVID-19.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що тисячі демонстрантів прямували до штаб-квартири Європейського Союзу із гаслом: "Свободи! Свободи!", а також плакатами з написом: "Разом за нашу свободу, права та за наших дітей". Дехто з мітингувальників також виступав проти обов'язкової вакцинації.
Коли більшість учасників переважно мирного маршу розійшлася, близько сотні протестувальників посперечалися із правоохоронцями, які перекривали доступ до будівлі Єврокомісії.
Згодом демонстранти почали кидати у бік силовиків сміття та інші предмети, зокрема велосипед. Вони також запалювали петарди та сигнальні ракети. У відповідь поліціянти застосували водомет і сльозогінний газ. Водночас інформації щодо травмованих наразі немає.
Нагадаємо, що у п'ятницю прем'єр-міністр Александер де Кроо заявив, що дитячі садки та початкові школи підуть на канікули на тиждень раніше.
Окрім того, він оголосив про рішення уряду зобов'язати дітей від шести років носити маски та обмежити заходи у закритих приміщеннях двома сотнями відвідувачів.
Раніше бельгійська влада також заборонила роботу нічних клубів та наказала барам і ресторанам зачинятися не пізніше 23:00.
Впродовж тижня у Бельгії щодня в середньому реєстрували близько 17 862 нових випадків захворювання на COVID-19, що на 6% більше, ніж тиждень тому. До того ж, кількість госпіталізацій в країні зросла на 4%.
Зауважимо, що протести у Брюсселі відбуваються вже третій тиждень поспіль. Під час демонстрацій, які відбулися 21 листопада, постраждали троє співробітників поліції та один мітингувальник.
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