У Бельгії COVID-протести завершилися сутичками з водометом і сльозогінним газом: подробиці

У Бельгії COVID-протести завершилися сутичками з водометом і сльозогінним газом: подробиці

Демонстранти кидали у бік силовиків сміття та запалювали петарди із сигнальними ракетами.

У Бельгії в неділю, 5 грудня, поліція застосувала водомет і сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які вийшли на вулиці Брюсселя на знак протесту проти жорстких обмежень, запроваджених для стримування пандемії COVID-19.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що тисячі демонстрантів прямували до штаб-квартири Європейського Союзу із гаслом: "Свободи! Свободи!", а також плакатами з написом: "Разом за нашу свободу, права та за наших дітей". Дехто з мітингувальників також виступав проти обов'язкової вакцинації.

Коли більшість учасників переважно мирного маршу розійшлася, близько сотні протестувальників посперечалися із правоохоронцями, які перекривали доступ до будівлі Єврокомісії.

Згодом демонстранти почали кидати у бік силовиків сміття та інші предмети, зокрема велосипед. Вони також запалювали петарди та сигнальні ракети. У відповідь поліціянти застосували водомет і сльозогінний газ. Водночас інформації щодо травмованих наразі немає.

Нагадаємо, що у п'ятницю прем'єр-міністр Александер де Кроо заявив, що дитячі садки та початкові школи підуть на канікули на тиждень раніше.

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Окрім того, він оголосив про рішення уряду зобов'язати дітей від шести років носити маски та обмежити заходи у закритих приміщеннях двома сотнями відвідувачів.

Раніше бельгійська влада також заборонила роботу нічних клубів та наказала барам і ресторанам зачинятися не пізніше 23:00.

Впродовж тижня у Бельгії щодня в середньому реєстрували близько 17 862 нових випадків захворювання на COVID-19, що на 6% більше, ніж тиждень тому. До того ж, кількість госпіталізацій в країні зросла на 4%.

Зауважимо, що протести у Брюсселі відбуваються вже третій тиждень поспіль. Під час демонстрацій, які відбулися 21 листопада, постраждали троє співробітників поліції та один мітингувальник.

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