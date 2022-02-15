У Бельгії дозволили 4-денний робочий тиждень без втрати зарплати

Влада хоче надати громадянам більше свободи в організації свого робочого часу.

Бельгійські працівники отримали право на чотирьохденний робочий тиждень замість звичайних п'яти без втрати зарплати.

Про це інформують Bloomberg та RTL.

Федеральний уряд Бельгії узгодив реформу ринку праці. Працівникам, на їх прохання, можна буде працювати повний робочий день протягом чотирьох днів замість п’яти в обмін на додатковий вихідний. Також можна працювати більше годин одного тижня і менше — наступного.

Роботодавець має право відмовити співробітнику в переході на скорочений робочий тиждень, але має навести переконливі аргументи письмово.

"Мета полягає в тому, щоб надати людям і компаніям більше свободи в організації свого робочого часу", — заявив прем'єр-міністр Олександр Де Кро.

Наразі лише близько 71 зі 100 бельгійців у віковій групі від 20 до 64 років не мають роботи, що менше, ніж у середньому по єврозоні. Завдяки реформі планується до 2030 року підняти рівень зайнятості до рівня 80%.

Ініціатори закону вважають, що чотириденний тиждень допоможе жінкам, які доглядають за дітьми, і старими батьками зберегти баланс між роботою та особистим життям, і також піде на користь ринку праці.

Після пандемії ідея чотириденного тижня набула популярності в усьому світі. Велика Британія розпочне шестимісячну програму в червні, і близько 30 компаній наразі зареєструвалися для випробування. Подібні програми планується розпочати в США та Ірландії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. Дослідники з Ісландії виявили, що короткий робочий тиждень був надзвичайно успішним.

Раніше повідомлялося, як на чотириденний робочий тиждень переходить світ і чи можливо таке в Україні.

За результатами дослідження одного з ресурсів з пошуку роботи, близько половини українських роботодавців підтримують запровадження чотириденного робочого тижня.

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