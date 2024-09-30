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У Бельгії двоє священників влаштували гей-оргію із наркотиками: один загинув а другого – арештували

У Бельгії двоє священників влаштували гей-оргію із наркотиками: один загинув а другого – арештували

Бельгійського священика заарештували після ночі сексу та наркотиків з британським священнослужителем / Фото: pixabay.com

69-річний святий отець із 60-річним товаришем "відривалися" просто в парафіяльному будинку: нюхали поперси, закидалися екстазі та займалися сексом.

У Бельгії британський священнослужитель помер після ночі сексу та наркотиків зі своїм бельгійським "колегою". Останнього вже заарештувала і допитує поліція.

Про це пише Cbs News.

69-річний святий отець із 60-річним товаришем "відривалися" просто в парафіяльному будинку: нюхали поперси, закидалися екстазі та вдавалися до содомії.

У якийсь момент англійському гостеві погано – трохи після півночі бельгійський священик викликав швидку допомогу, яка не змогла реанімувати його супутника.

"Схоже, що двоє чоловіків разом вживали екстазі та попперс і вступали в статеві стосунки. Також було знайдено дві таблетки екстазі", – повідомили в прокуратурі.

60-річного священика допитав слідчий суддя та помістив під варту. Його звинувачують у торгівлі наркотиками, що призвело до смерті.

Папа Римський Франциск був у Бельгії в суботу та зустрівся з 17 постраждалими від сексуального насильства духовенства. Під час зустрічі він  сказав, що церква "запропонує всю можливу допомогу", щоб допомогти жертвам.

Як нагадує Рolitico, від 2012 року в Бельгії було зареєстровано понад 700 випадків жорстокого поводження священнослужитів над дітьми. Серед найбільш обурливих епізодів було поблажливе ставлення церкви до єпископа Брюгге Роджера Вангелуве, якому дозволили піти на пенсію в 2010 році після того, як він зізнався в сексуальному насильстві над своїм племінником. Папа Франциск лише на початку цього року позбавив єпископа сану.

Нагадаємо, в Польщі стався гучний секс-скандал через священників та чоловіка-повію, якого ті запросили на свою "гулянку". Коли секс-працівник знепритомнів, духовенство не пропускало до нього медиків, через що втрутилася поліція.

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