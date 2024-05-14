У Бельгії каратимуть повій, які відмовляють клієнтам у сексі

Новий закон у Бельгії, який активісти назвали "трудовим контрактом" для повій, дозволить сутенерам карати їх за допомогою державного посередника, якщо вони відмовляються від сексу понад 10 разів протягом шести місяців.

Про це пише The Publica.

Бельгійський парламент проголосував за закон 3 травня: 93 депутати висловилися "за", нуль - "проти", 33 - "утрималися".

UTSOPI, бельгійський союз секс-працівників, який активно лобіював цей закон, називає його перемогою. Закон передбачає, що повії отримають медичне страхування, пенсію, декретну відпустку, відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, а також допомогу з безробіття. Їхні сутенери будуть змушені забезпечити їх "тривожною кнопкою" для екстрених випадків.

На сайті організації стверджується, що закон "є історичним кроком у боротьбі за права секс-працівників" і створить "шанобливі, справедливі стосунки" між повіями та їхніми сутенерами. Речник UTSOPI Даан Баувенс заявив журналістам, що, на його думку, "Бельгія дійсно демонструє, що вона прагне захистити секс-працівників, попри будь-які моральні судження про цю професію, які люди можуть мати".

Повіям мають бути надані "права" відмовлятися від сексуальних дій, припиняти сексуальні дії, здійснювати сексуальні дії у спосіб, якому вони надають перевагу, а також відмовлятися сидіти за вікнами в амстердамському стилі. Однак, якщо повія скористається цими "правами" 10 разів протягом шести місяців, її сутенер може звернутися до державного посередника з проханням втрутитися в ситуацію.

Усі сутенери повинні мати зареєстрований офіс і звертатися до бельгійського уряду за дозволом пропонувати контракти повіям. Контракти будуть замасковані під готельно-ресторанне кафе (HoReCa), щоб повії могли залишатися анонімними.

Нагадаємо, минулого місяця в Одесі затримали жінку, яка втягувала дівчат у зайняття проституцією. Жінка розміщувала оголошення про послуги в Мережі.

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