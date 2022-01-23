У Бельгії мітинг проти COVID-обмежень розігнали за допомогою водометів та сльозогінного газу

У Бельгії мітинг проти COVID-обмежень розігнали за допомогою водометів та сльозогінного газу

Деякі з учасників приїхали до Брюсселя з Франції, Німеччини та інших країн, щоб висловити свою позицю.

Бельгійська поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, намагаючись розігнати демонстрантів у Брюсселі, які вийшли на мітинг проти карантинних обмежень та вакцинації.

Про це інформують АР та Euronews.

За даними поліції, участь у протестах взяли близько 50 тис. людей. Самі організатори називають цифру 500 тисяч учасників. Деякі з них приїхали з Франції, Німеччини та інших країн, щоб висловити свою позицю.

Протестувальники кричали "Свобода" і лізли у бійку з поліцією. На одному відео видно, як протестувальники, одягнуті у чорне, атакували будівлю, що використовується дипломатичною службою Європейського Союзу.

BRUXELLES - Les policiers à l’intérieur du Siège du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) sont violemment pris à partis.



Importantes tensions en cours. https://t.co/hgzhfku4iD pic.twitter.com/OI5VE21Cab — Clément Lanot (@ClementLanot) January 23, 2022

Поліцейські застосували до натовпу водомети та сльозогінний газ після того, як демонстранти проігнорували вказівки, передані через гучномовці, що час для демонстрації вичерпаний і що вони повинні піти.

Нагадаємо, що у Франції невакциновані не зможуть відвідувати ресторани навіть з COVID-тестом.

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