У Бельгії викрито агентів, які намагаються посилювати вплив Росії у країнах Європи - дипломат

Депутат бельгійського парламенту відвідав Львів, щоб передати допомогу для України. Пізніше він має приїхати до Києва та Харкова.

У Європі виявили мережу, яка лобіює інтереси Росії, а саме в Бельгії перебувають так звані "російські дипломати", які намагаються посилювати вплив РФ у ЄС.

Про це виданню LVIV.MEDIA повідомив депутат бельгійського парламенту Жорж Даллеман.

"Кілька днів тому я відправив лист до представника спецслужб, щоб отримати підтримку в цьому питанні. Сьогодні вийшла стаття в доволі впливовому виданні з моїм інтерв’ю щодо того, що Центральне розвідувальне управління ідентифікувало мережу в Європі, яка фінансується Росією. Брюссель може бути центром діяльності для цієї мережі, оскільки це місто, в якому, зокрема, розташований Європейський парламент", - повідомив Даллеман.

За його словами, наразі цю мережу мають ліквідувати.

Іншою проблемою для Бельгії є присутність "так званих російських дипломатів".

"Я хочу, щоб Бельгія їх знайшла. Це теж політичне питання, яке обговорюється", - сказав Даллеман.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Україні йде війна на виснаження і зима буде важкою.

Раніше угорський прем’єр заявив, що виступатиме проти розширення санкцій ЄС проти Росії і спрогнозував війну в Україні до 2030 року.

Також Орбан, якого називають другом російського диктатора Путіна, закликав скасувати санкції проти Росії.

Політолог Володимир Фесенко розповів, наскільки далеко у своїй підтримці Росії піде угорський прем'єр-міністр.

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