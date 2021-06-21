У Бельгії виявили тіло солдата, який погрожував розправою вірусологу: що сталося

Ймовірна причина смерті — самогубство.

У Бельгії знайшли тіло бельгійського солдата Юргена Конінгса, який зник без вісті в середині травня після того, як забрав зброю з військової бази та погрожував розправою вірусологу Марку ван Рансту.

Про це пише BBC News.

Чоловіка знайшли мертвим в нацпарку недалеко від голландського кордону. Тіло виявили випадково: мер міста Масейк Йохан Толленаер відчув запах розкладання трупа під час їзди на велосипеді. Саме він звернувся в поліцію.

Зауважимо, що військовий значився в списку підозрюваних екстремістів і виступав з погрозами, наприклад на адресу експерта Марка ван Ранста, який відповідає за боротьбу з коронавірусом в Бельгії. Вірусолога з сім'єю сховали в безпечному місці після погроз.

Раніше поліцейські знайшли машину бельгійского солдата, в якому виявили чотири протитанкові гранатомети з боєприпасами.

Ймовірна причина його смерті — самогубство. Також повідомляється, що Конінгс залишив листа, в яких він писав, що "більше не може жити в суспільстві, де політики та вірусологи забрали у нас все".

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