У Бельгії виявили тіло солдата, який погрожував розправою вірусологу: що сталося

Ймовірна причина смерті — самогубство.
У Бельгії знайшли тіло бельгійського солдата Юргена Конінгса, який зник без вісті в середині травня після того, як забрав зброю з військової бази та погрожував розправою вірусологу Марку ван Рансту.
Про це пише BBC News.
Чоловіка знайшли мертвим в нацпарку недалеко від голландського кордону. Тіло виявили випадково: мер міста Масейк Йохан Толленаер відчув запах розкладання трупа під час їзди на велосипеді. Саме він звернувся в поліцію.
Зауважимо, що військовий значився в списку підозрюваних екстремістів і виступав з погрозами, наприклад на адресу експерта Марка ван Ранста, який відповідає за боротьбу з коронавірусом в Бельгії. Вірусолога з сім'єю сховали в безпечному місці після погроз.
Раніше поліцейські знайшли машину бельгійского солдата, в якому виявили чотири протитанкові гранатомети з боєприпасами.
Ймовірна причина його смерті — самогубство. Також повідомляється, що Конінгс залишив листа, в яких він писав, що "більше не може жити в суспільстві, де політики та вірусологи забрали у нас все".
Читайте також:
- У Харкові чоловік погрожував дітям на майданчику підірвати гранату
- Під Запоріжжям незадоволений працівник погрожував шефу гранатою: в результаті залишився без руки
- Забарикадувався і погрожував накласти на себе руки : в Києві затримали чоловіка, який стріляв в перехожих з вікна