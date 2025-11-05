У Бельгії екстрено збирають раду безпеки через дрони — що відомо

Прапор Бельгії / © aif.md

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер скликає екстрене засідання урядової ради безпеки після серії інцидентів із безпілотниками, які в ніч на 5 листопада зупинили роботу кількох аеропортів країни.

Про це повідомив речник прем’єра, зазначивши, що засідання відбудеться вранці 6 листопада на запит міністра внутрішніх справ, передає “Радіо Свобода”.

Головна мета — обговорити безпекову ситуацію та можливі загрози, які спричинило виявлення дронів у повітряному просторі Бельгії.

За даними AFP, ввечері 4 листопада через підозру на появу дронів тимчасово призупинили всі рейси в головному аеропорту Брюсселя.

“Немає жодних вильотів чи прибуттів через підозру на дрони”, — підтвердив речник летовища.

Подібні заходи вжили і в аеропорту Шарлеруа — другому за розміром у країні, де авіарух також тимчасово призупинили як запобіжний крок.

Бельгійська влада наразі з’ясовує, кому належали дрони і чи могли вони становити загрозу національній безпеці.

