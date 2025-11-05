- Дата публікації
У Бельгії екстрено збирають раду безпеки через дрони — що відомо
Прем’єр Бельгії Барт Де Вевер скликав термінове засідання ради безпеки після появи дронів у повітряному просторі країни. Через інциденти призупинено десятки рейсів у Брюсселі та Шарлеруа.
Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер скликає екстрене засідання урядової ради безпеки після серії інцидентів із безпілотниками, які в ніч на 5 листопада зупинили роботу кількох аеропортів країни.
Про це повідомив речник прем’єра, зазначивши, що засідання відбудеться вранці 6 листопада на запит міністра внутрішніх справ, передає “Радіо Свобода”.
Головна мета — обговорити безпекову ситуацію та можливі загрози, які спричинило виявлення дронів у повітряному просторі Бельгії.
За даними AFP, ввечері 4 листопада через підозру на появу дронів тимчасово призупинили всі рейси в головному аеропорту Брюсселя.
“Немає жодних вильотів чи прибуттів через підозру на дрони”, — підтвердив речник летовища.
Подібні заходи вжили і в аеропорту Шарлеруа — другому за розміром у країні, де авіарух також тимчасово призупинили як запобіжний крок.
Бельгійська влада наразі з’ясовує, кому належали дрони і чи могли вони становити загрозу національній безпеці.
Нагадаємо, у Бельгії ввечері вівторка, 4 листопада, було тимчасово призупинено повітряний рух у двох найбільших аеропортах — Брюсселя та Льєжа. Це було зроблено з міркувань безпеки після надходження сигналів про несанкціоновані польоти дронів над територією летовищ.