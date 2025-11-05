ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
1 хв

У Бельгії екстрено збирають раду безпеки через дрони — що відомо

Прем’єр Бельгії Барт Де Вевер скликав термінове засідання ради безпеки після появи дронів у повітряному просторі країни. Через інциденти призупинено десятки рейсів у Брюсселі та Шарлеруа.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор Бельгії

Прапор Бельгії / © aif.md

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер скликає екстрене засідання урядової ради безпеки після серії інцидентів із безпілотниками, які в ніч на 5 листопада зупинили роботу кількох аеропортів країни.

Про це повідомив речник прем’єра, зазначивши, що засідання відбудеться вранці 6 листопада на запит міністра внутрішніх справ, передає “Радіо Свобода”.

Головна мета — обговорити безпекову ситуацію та можливі загрози, які спричинило виявлення дронів у повітряному просторі Бельгії.

За даними AFP, ввечері 4 листопада через підозру на появу дронів тимчасово призупинили всі рейси в головному аеропорту Брюсселя.

“Немає жодних вильотів чи прибуттів через підозру на дрони”, — підтвердив речник летовища.

Подібні заходи вжили і в аеропорту Шарлеруа — другому за розміром у країні, де авіарух також тимчасово призупинили як запобіжний крок.

Бельгійська влада наразі з’ясовує, кому належали дрони і чи могли вони становити загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, у Бельгії ввечері вівторка, 4 листопада, було тимчасово призупинено повітряний рух у двох найбільших аеропортах — Брюсселя та Льєжа. Це було зроблено з міркувань безпеки після надходження сигналів про несанкціоновані польоти дронів над територією летовищ.

Дата публікації
Кількість переглядів
258
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie