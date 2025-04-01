Птахи / © pexels.com

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У Бельгії викрали п’ятьох цінних голубів, серед яких був легендарний Фінн — «Мона Ліза» спортивного голубівництва.

Про це повідомило видання The Guardian.

Чемпіон з гонок голубів Том Ван Гавер одного ранку в листопаді зайшов до свого голубника і відразу відчув, що щось не так. Частина дверей була зламана зсередини. Швидко стало ясно, що це не нещасний випадок: злодії проникли у вольєр у Моортселі, Фландрія, і викрали п’ятьох птахів, у тому числі Фінна — одного з найцінніших племінних голубів. «Фінн був Моною Лізою у світі голубів», — сказав Ван Гавер.

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П’ять викрадених голубів, за оцінками, коштували 750 000 євро, але їхня справжня цінність була неможливою для визначення, адже Ван Гавер не збирався їх продавати. Він планував збудувати новий голубник для старших птахів, щоб вони могли спокійно дожити свій вік. Проте камери спостереження зафіксували, як один із злодіїв схопив Фінна і поклав тендітного темного голуба з нефритовою шиєю у пластиковий пакет.

Злочинна мережа крадіжок

Крадіжка голубів Ван Гавера — лише один із багатьох випадків викрадень, які вразили бельгійську спільноту голубівників. «Ця проблема була завжди… але за останній рік вона вибухнула», — зазначив Патрік Марсіль, генеральний секретар Королівської федерації голубівників Бельгії.

За оцінками федерації, між жовтнем та серединою лютого сталося до 15 крадіжок, під час яких було викрадено близько 500 голубів. Підозрюють, що добре організовані злочинні угруповання зі Східної Європи цілеспрямовано викрадають чемпіонських голубів для розведення. «Це не випадковість. Це мережа, яка точно знає, що їй потрібно», — пояснив Марсіль.

Захист голубівників

Центр розведення голубів Descheemaecker поблизу Антверпена, який займається спортивним голубівництвом з 1955 року, останні десять років посилював заходи безпеки. Територія обнесена стіною, двері замкнені, встановлені камери та охорона. Стефан Дешеемаекер, онук засновника центру, вважає, що може визначити потенційного злодія.

«Ми одразу бачимо, коли людина входить і починає озиратися та дивитися на камери над собою. Ми знаємо, що вони прийшли не просто подивитися на голубів, а й оцінити, що можна вкрасти», — пояснює Дешеемаекер.

Історія перегонів голубів

Перегони голубів, які колись називали «кінною гонкою для бідних», зародилися в Бельгії в XIX столітті, досягнувши піку популярності після Другої світової війни, коли в країні налічувалося 200 000 голубівників. Сьогодні цей трудомісткий спорт поступово втрачає популярність.

Голубівники беруть участь у змаганнях, випускаючи голубів на відстань у сотні кілометрів. Перемагає птах, який найшвидше долетів додому. Переможців визначають за допомогою електронних міток на лапках, що фіксують час прильоту.

Елітні голуби коштують величезних грошей. Один із нащадків Фінна нещодавно був проданий за 45 000 євро. А 2020 року китайський покупець заплатив рекордні 1,6 мільйона євро за голубку на ім’я New Kim.

Відсутність розслідувань

Незважаючи на високі ціни, бельгійська поліція не приділяє більше уваги розслідуванню викрадень голубів. Колишній поліцейський Франс Бунгенеєрс, дворазовий національний чемпіон у знаменитій Барселонській гонці, сам став жертвою крадіжки.

У 2016 році злодії викрали 60 його голубів, включаючи Iron Lady Ellie — міжнародну чемпіонку. Я плакав, як маленький хлопчик, побачивши це вранці. Земля пішла з-під ніг», — згадує він.

Спочатку прокурори відмовилися розслідувати справу, вважаючи, що голуби — це несерйозне майно. Однак у 2020 році троє громадян Румунії було заочно засуджено до 30 місяців в’язниці та оштрафовано на 340 000 євро. Але вони так і не відбули покарання, а Бунґенеерс не отримав ні компенсації, ні голубів.

Незважаючи на все, спорт продовжується

Незважаючи на труднощі, бельгійські голубівники не збираються зупинятися. «Коли ти голубівник, ти ніколи не кидаєш», — каже Ван Гавер.

Дешеемаекер додає: «Усі голубівники мріють про найкращий голуб року. Більше хвилювання — це момент, коли голуб, випущений за 800 кілометрів, повертається додому і падає з неба прямо у твій голубник».