У Бельгії офіцер поліції шпигував на користь Росії та Китаю

У Бельгії затримали шпигуна

Офіцера безпеки з Брюсселя звинувачують у шпигунстві на користь Китаю та, ймовірно, Росії.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на місцеві ЗМІ та власні джерела.

Підозрюваний працював у відділі поліції Брюсселя. Його затримали минулого тижня, однак згодом звільнили з-під варти, застосувавши певні обмеження.

За даними джерел Politico, звинувачення насамперед стосуються шпигунської діяльності на користь Китаю. Водночас слідчі перевіряють, чи не збирав правоохоронець додатково інформацію для Росії.

Місцеві медіа зазначають, що офіцера могли залучити до збору відомостей через його доступ до міжнародної дипломатичної спільноти в Брюсселі. Поліцейський департамент міста, де він працював, контролює райони поблизу установ Європейського Союзу.

Речник місцевої поліцейської служби, зона відповідальності якої охоплює Брюссель та муніципалітет Іксель, підтвердив, що «наразі триває внутрішнє розслідування».

Він утримався від коментарів щодо деталей справи, посилаючись на таємницю слідства.

Також від коментарів відмовилися у федеральній прокуратурі та федеральній поліції Бельгії.

