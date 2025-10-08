Над секретним заводом у Бельгії літають невідомі дрони: компанія б'є на сполох

Поліція Бельгії. / © Associated Press

У Бельгії оборонна компанія Thales Belgium заявила про невідомі безпілотники над заводом, де виробляють ракети 70-міліметрового калібру.

Про це повідомляє Politico з посиланням на директора компанії Алена Кеврена.

Зокрема, дрони спостерігають, над фортом Евеньє у східному регіоні Льєжа, єдиним бельгійським об'єктом, який має ліцензію на складання та зберігання вибухових речовин для 70-мм ракет.

"Ми бачимо більше дронів, ніж кілька місяців тому. Ми стурбовані, адже встановили системи виявлення дронів на своїх об’єктах. Ми можемо використовувати глушилки для блокування сигналу, необхідного для керування дронами та їх збивання. Але нам це не дозволяє закон", - наголосив Ален Кеврен.

З його слів, країни Європи мають чітко визначити обов’язки та порядок дій компаній з виробництва озброєння у таких випадках. Зокрема, йдеться про те, де закінчуються обов’язки поліції та починаються обов’язки компанії.

Ален Кеврен поясни: проблема полягає в тому, що це заборонено законом. Одним із побоювань щодо збивання безпілотників є те, що вони можуть завдати шкоди або травмувати людей, якщо впадуть.

Нагадаємо, керівник Ryanair Майкл О'Лірі розкритикував ЄС і закликав захистити європейські аеропорти. З його слів, скасування і призупинення рейсів є “руйнівним”. З його слів, безпілотники, які порушують роботу авіації у Європі, треба збивати.