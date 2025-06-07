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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Бельгії розслідують моторошне вбивство двох українок — матері та маленької доньки

У місті Хаасроде, що в Бельгії, внаслідок підозрілої пожежі загинули біженки з України — мати та її маленька донька.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Поліція Бельгії

Поліція Бельгії

У бельгійському місті Хаасроде було знайдено мертвими двох українок — 46-річну жінку та її 6-річну доньку. На тілах загиблих виявлено ножові поранення, а пожежу у будинку, за попередніми висновками, було влаштовано навмисно.

Про це повідомляє прокуратура Левена.

«На тілах обох жертв є ножові поранення. Розтин відбудеться у вівторок. Згідно з попередніми висновками пожежного експерта, пожежу в будинку було влаштовано навмисно», — йдеться у повідомленні.

Місцевий телеканал VRT інформує, що пожежу зафіксували вранці 6 червня, приблизно о 9:30. Пожежникам вдалося ліквідувати вогонь близько 10:20. Під час обстеження будинку було виявлено тіла двох осіб. Жінка померла на місці, а дитину намагалися врятувати, однак вона також померла.

«Йдеться про українську родину, яка проживає в нашій країні вже три роки. Батько дівчини досі воює на фронті в Україні. У жінки також є 16-річний син, який на момент пожежі навчався у школі. За ним доглядають», — зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у парку Легіон у центрі міста Бадахос (Іспанія) було виявлено тіло 13-річного українця, який зник напередодні.

Ми раніше інформували, що в іспанському передмісті Мадрида Посуело-де-Аларкон невідомі застрелили колишнього українського політика та ексрадника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.

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