У Бельгії зафіксували невідомі дрони над атомною станцією

Атомна станція Doel / © Вікіпедія

У Бельгії зафіксували проліт трьох невідомих безпілотників над атомною електростанцією Doel, розташованою неподалік міста Антверпен.

Про це повідомляє DW.

Як зазначив речник енергетичної компанії Engie, яка є оператором станції, інцидент стався у неділю ввечері. За його словами, жодних наслідків для роботи об’єкта не було зафіксовано.

Подія жодним чином не вплинула на функціонування електростанції. Про інцидент одразу повідомили відповідні органи влади, зазначив представник компанії.

Раніше повідомлялося, що прем’єр Бельгії Барт Де Вевер скликав термінове засідання ради безпеки після появи дронів у повітряному просторі країни.

Ми раніше інформували, що у Бельгії було тимчасово призупинено повітряний рух у двох найбільших аеропортах Брюсселя та Льєжа через невідомі дрони.